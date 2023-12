Wielkie powroty na antenę. Prezes TVP zdradził nazwiska

Do listu Tomasza Syguta dotarła "Rzeczpospolita". Prezes TVP przekazał w nim informacje o najważniejszych decyzjach, które podjął po objęciu funkcji.

Prezes TVP zdradził także, że na antenach TVP pojawi się Dariusz Szpakowski . Słynny komentator sportowy ma wrócić "na swoje miejsce", jak określił to Sygut.

TVP. Maciej Orłoś wróci na antenę

Zmiany w TVP. Nowy format "Wiadomości"