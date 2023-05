Dzień Matki w Polsce i na świecie. Nikt nie obchodzi go wtedy, kiedy my

Oprac.: Marcin Szałaj Polska

W Polsce każdego roku obchodzimy Dzień Matki 26 maja. Jednak nie we wszystkich krajach dzieci składają mamom życzenia w tym samym terminie. Nigdzie na świecie nie świętuje się go bowiem wtedy, kiedy u nas. Jak wyglądała historia Dnia Matki w Polsce i na świecie? Kiedy obchodzi się to święto w innych krajach? Gdzie Dzień Matki przypada już w lutym?

Zdjęcie Dzień Matki obchodzony jest na całym świecie. Ale 26 maja świętuje się go tylko w Polsce. Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL