"Niepracująca matka trójki dzieci". Burza w sieci, reaguje premier

"Zanim ta matka zajęła się wychowywaniem dzieci, finansowała studia partyjnych działaczy oraz dotację budżetową, jaką państwo ich partii wypłacało" - oceniła blogerka kataryna. "Z punktu widzenia społeczności, lepiej niech kasa idzie do matki, niż do partyjnych działaczy zwolnionych do 26 roku życia z PIT na nasz koszt" - dodała.

