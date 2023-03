Dziś Dzień Kobiet. Niezwykła tradycja tego święta sięga dużo wcześniej niż czasy PRL

Dzień Kobiet obchodzony jest niemal na całym świecie tego samego dnia - 8 marca. Jego historia sięga początków XX wieku i ma ogromne znaczenie dla płci pięknej. Jak obchodzi się je w Polsce i na świecie? Poznajmy historię Dnia Kobiet.

Dzień Kobiet: co to za święto?

Dzień Kobiet współcześnie traktowany jest jako święto radosne. Tego dnia kobiety otrzymują życzenia oraz kwiaty od mężczyzn, bywają również zastępowane w wielu obowiązkach.

Część osób wciąż uważa, że Dzień Kobiet jest świętem komunistycznym. Nie ma się czemu dziwić. W czasach PRL-u 8 marca był dniem wolnym od pracy. Organizowano liczne wystawy pokazujące kobiety jako osoby doceniane w wielu trudnych zawodach. Prawda jest jednak zupełnie inna. Okazuje się, że Dzień Kobiet ma dużo dłuższą historię.

Historia Dnia Kobiet

Uważa się, że zalążki Dnia Kobiet pojawiły się już w starożytności. W Grecji organizowane były huczne ceremonie na cześć bogini życia i śmierci. W starożytnym Rzymie obchodzono święto ku czci matek. Kobiety udawały się z procesją do świątyni Junony. Tam modliły się o szczęście w małżeństwie oraz o potomstwo.

Oficjalnie Dzień Kobiet jest dniem pamięci zdarzeń z 8 marca 1857 roku. Wtedy to kobiety pracujące w fabryce tekstylnej w Nowym Jorku zdecydowały się rozpocząć strajk . Sądziły, że uda im się w ten sposób osiągnąć równouprawnienie. Zostały jednak zamknięte w fabryce przez jego właściciela. Nikt nie spodziewał się, że tego dnia w budynku wybuchnie pożar. W wyniku tej tragedii życie straciło 129 kobiet.

Pierwszy oficjalny Dzień Kobiet zorganizowany został długo po zdarzeniach z Nowego Jorku - 28 lutego 1909 roku w USA. W Polsce po raz pierwszy święto kobiet pojawiło się 24 marca 1924 roku.

Jak się obchodzi Dzień Kobiet?

Tradycyjnie z okazji Dnia Kobiet paniom wręcza się kwiaty. Kiedyś również klasyką prezentów na tę okazję były rajstopy, mydło czy ręczniki. Obecnie jednak nie ma sztywnych ram co do idealnego prezentu. Najważniejsza jest pamięć i docenienie kobiet w tym dniu.

Święto to powstało z potrzeby upamiętnienia walki kobiet o równouprawnienie. Jeśli więc chcemy obdarować kobietę prezentem, niech będzie on przemyślany. Omijajmy upominki, które kojarzą się ze stereotypami. Tego dnia dużo lepiej sprawdzą się czekoladki i wino niż np. akcesoria kuchenne.

Już za kilka dni Dzień Mężczyzny

Marzec kojarzy się głównie z Dniem Kobiet, lecz nie jest to jedyne ważne święto w tym miesiącu. Dwa dni później przypada uroczystość obchodzona przez mężczyzn. W wielu krajach jest to równie ważny dzień co Dzień Kobiet. W Polsce jednak święto to nie jest jeszcze tak popularne . Panowie częściej otrzymują prezenty we wrześniu, z okazji Dnia Chłopaka.

