"Wasza sprawa jest naszą sprawą. Walczycie o pokój, wolność, o swój kraj"

Mężczyźni na ćwiczenia w Hiszpanii zostali zrekrutowani z różnych części Ukrainy. Według lokalnych mediów szkolenia objęły m.in. podstawowe umiejętności strzeleckie i pierwszą pomoc.

- Hiszpania głęboko jednoczy się z Ukrainą. Wasza sprawa jest naszą sprawą. Walczycie o pokój, wolność, o swój kraj - mówił dowódca podczas ceremonii ukończenia ćwiczeń, cytowany przez portal ElPeriódico. - Za każdym razem, gdy będziecie patrzeć na dyplom (ukończenia ćwiczeń - red.) miejcie świadomość, że wasz ból jest naszym bólem, a twoja rodzina, twoje dzieci to nasza rodzina, nasze dzieci - dodawał.

Misja EUMAM Ukraine

Misja EUMAM Ukraine została ustanowiona w połowie października 2022 roku i jest odpowiedzią na prośby Ukrainy o wsparcie wojskowe. Dzięki programowi możliwe jest zapełnienie szkoleń indywidualnych, zbiorowych i specjalistycznych.

- Zwiększamy wsparcie dla Ukrainy, aby mogła bronić się przed bezprawną rosyjską agresją . Unijna misja pomocy wojskowej przeszkoli ukraińskie siły zbrojne, tak by mogły kontynuować odważną walkę. To nie tylko misja szkoleniowa, lecz także namacalny dowód tego, że UE będzie stać po stronie Ukrainy tak długo, jak trzeba - mówił Josep Borrell, wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w październiku ubiegłego roku.

Misja została przewidziana na dwa lata, jej koszt ma wynieść 106 700 000 euro. W ramach EUMAM w Hiszpanii do końca roku ma zostać przeszkolonych 2 tys. żołnierzy.