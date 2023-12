W stanowisku, które przyjęła Rada stosunkiem głosów 3:2, czytamy także, że "wyłączne kompetencje do powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej przysługują Radzie Mediów Narodowych". - Mamy do czynienia z totalnym bezprawiem. Nikt poza Radą Mediów Narodowych nie może powoływać ani odwoływać rad nadzorczych i zarządów mediów publicznych - mówi Interii Krzysztof Czabański, szef Rady. - To tak jakby mnie pani pytała o to, jak oceniam to, co się działo 13 grudnia 1981 - dodaje.