Dyrektor TV Biełsat ze zwolnieniem dyscyplinarnym. "Dziś mi je wręczono"

"No to TVP jednak jeszcze nieco poprawiła moje zwolnienie, a mianowicie dziś wręczono mi zwolnienie dyscyplinarne" - przekazała na platformie X Agnieszka Romaszewska-Guzy. We wtorek zapadła decyzja w sprawie zwolnienia dziennikarki z funkcji dyrektora TV Biełsat. Jak wówczas wyjaśniła, odejście z pracy spowodowane jest brakiem zgody na znaczne obcięcie budżetu stacji. W sobotę Romaszewska-Guzy o kulisach zwolnienia opowiadała w rozmowie z Interią.