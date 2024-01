Od czasu zmian w mediach publicznych, jakie zachodzą od połowy grudnia ubiegłego roku, niektóre programy chwilowo zniknęły z anteny, aby powrócić w odnowionej wersji. Inne nie wróciły na ekrany telewizorów do tej pory.

Niepewny los programu TVP Info. "Nikt się nie odezwał"

Maria Przełomiec, która od 2007 roku prowadzi program, zamieściła w ostatnich dniach kilka wpisów w serwisie X informując, że przyszłość programu pozostaje nieznana. W sobotę rano zamieściła podobny wpis, w którym stwierdziła, że to "szósty tydzień bez 'Studia Wschód'" .

Wirtualne Media skontaktowały się w sprawie dalszych losów programu z samą Przełomiec. Dziennikarka przekazała, że nowe władze Telewizji Polskiej nie skontaktowały się z nią , żeby poruszyć kwestię tego, co dalej z jej programem oraz zespołem. Jak czytamy, "zarówno ona, jak i wydawca Bartosz Skiba, mają etat w telewizji publicznej, a dziennikarz Wojciech Tymiński miał umowę o dzieło. Wydawca programu regularnie wysyła mailem pytania do nowych władz TVP , ale nie otrzymał jeszcze odpowiedzi" .

Prowadząca "Studio Wschód" przyznaje, że odkąd zaczęły zachodzić zmiany w strukturach mediów publicznych, "nikt się do niej nie odezwał, nie zostali też zwolnieni" . - Martwi mnie los Biełsatu, ale "Studio Wschód" też jest ważne, mieliśmy dobrą oglądalność , średnia pół miliona, co na taki program jest dużym wynikiem. Różni zagraniczni eksperci, których zapraszałam, wyrażają zdziwienie, że zniknął ważny program w chwili, kiedy toczy się wojna - przekazała w rozmowie z portalem dziennikarka.

Prowadząca "Studio Wschód" przyznaje: Panowała propaganda

Co więcej, Maria Przełomiec dodała, że chociaż w mediach publicznych panowała propaganda, to "nie było łamania prawa". - Mój program nie był wmieszany w politykę wewnętrzną. Od kilku lat nie zapraszałam polityków, nie chcąc mieszać w to politykę wewnętrzną. Gościłam wyłącznie ekspertów, przede wszystkim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Ośrodka Studiów Wschodnich, a także z zagranicy - tłumaczyła Wirtualnym Mediom.