Prezydent Andrzej Duda odniósł się w czwartek w wywiadzie dla telewizji wPolsce24 do słów Wołodymyra Zełenskiego pod adresem Karola Nawrockiego i stawianych przez kandydata na prezydenta warunków wstąpienia Ukrainy do NATO i UE.

Prezydent podkreślił, że rozmowy na temat ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej należy prowadzić spokojnie. - Wszyscy mamy świadomość tego, że to jest kwestia bardzo trudna (...). Ukraińskie środowisko polityczne po prostu obawia się tego tematu , najzwyczajniej w świecie - zauważył Duda.

Andrzej Duda broni Karola Nawrockiego. "Nieporównywalna wiedza"

Zełenski do Nawrockiego: Może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki

Podczas środowej wizyty w Polsce Wołodymyr Zełenski pytany był o stosunek Karola Nawrockiego do potencjalnego wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO.

Wspierany przez PiS kandydat na prezydenta wielokrotnie podkreślał, że nie wyobraża sobie obecności Kijowa w sojuszach , dopóki "nie zostaną załatwione nasze sprawy". Nawrocki miał przez to na myśli m.in ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej. W rozmowie z czteroma polskimi redakcjami: TVN24, Onetem, "Rzeczpospolitą" i "Krytką Polityczną" Zełenski odpowiedział na te słowa.

- Jeżeli Ukrainy nie będzie w Unii i nie będzie w NATO, jeśli Ukraina nie będzie miała gwarancji bezpieczeństwa, to wtedy pan Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki, by wspólnie ze swoimi rodakami bronić swego kraju - stwierdził prezydent Ukrainy.