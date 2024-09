Powódź w Polsce. Dramatyczne sceny w Głuchołazach, Nysie i Kłodzku

Od samego rana samorządowcy z kolejnych miast informowali o podnoszącym się szybko wzrastającym poziomie wody i wdzieraniu się jej do miejscowości. We wczesnych godzinach porannych woda w rzece Biała Głuchołaska przelała się przez wały na wysokości mostu tymczasowego . Natychmiast zalane zostały ulice w tym miejski rynek.

Powódź w Polsce. Lądek-Zdrój odcięty od świata

- Nie tylko woda była koszmarem, ale i to co z nią spłynęło. To jest niewyobrażalne, jak drzewa i inne przedmioty, spływające wezbraną, a małą na co dzień rzeką, mogą spowodować, że miasto przestało istnieć w tej formie, którą znaliśmy - relacjonowała.