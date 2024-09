Powódź na Dolnym Śląsku. Woda zalewa Jelenią Górę

"Apelujemy do mieszkańców zagrożonych terenów o zabezpieczenie swojego mienia i przygotowanie się do ewakuacji . Osoby, które mogą znaleźć bezpieczne schronienie u rodziny lub znajomych proszone są o opuszczenie swoich mieszkań " - dodano w komunikacie.

Kilkanaście minut później wezwano do przygotowania się do ewakuacji. Apel skierowano do mieszkańców ulic: Lwówecka, Anieli Krzywoń, Grunwaldzka do wysokości ZSE, Osiedle Robotnicze, Pijarska, Wiejska, Wiosenna, Jordana, Chłopska, Lotnictwa, Batalionów Chłopskich.