W Nysie zawyły syreny alarmowe w związku ze wzrostem stanu wody, która coraz bardziej wdziera się do miasta. Na pobliskiej tamie zwiększono zrzut wody z 600 m3/s do 1000 m3/s, a to oznacza, że sytuacja będzie się pogarszać wraz z przybywaniem żywiołu. Jak donoszą lokalni radni, zrzut wody może zostać zwiększony do poziomu 1600 m3/s - to więcej niż w 1997 roku. Wielka woda zalewa także tamtejszy szpital, ewakuowany jest Szpitalny Oddział Ratunkowy. Problemy miała także lokalna straż pożarna.