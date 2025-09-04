Dramat w internacie. Nastolatek wypadł z okna na trzecim piętrze
Z okna internatu specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Gnieźnie wypadł 11-latek. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Poznaniu. Lekarze określają jego stan zdrowia, jako zagrażający życiu. Sprawą zajęła się policja i prokuratura.
Do zdarzenia doszło w Gnieźnie przy ul. Żwirki i Wigury. Jak przekazała oficer prasowa gnieźnieńskiej policji asp. sztab. Anna Osińska służby otrzymały informację w czwartek około godz. 6 rano.
Z wysokości trzeciego piętra, z okna internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wypadł 11-letni uczeń placówki.
Gniezno. 11-latek wypadł z okna
- Pomocy temu dziecku udzielił pracownik ośrodka, który był świadkiem tego zdarzenia i powiadomił służby - powiedziała Osińska.
Nieprzytomnego nastolatka najpierw przewieziono do szpitala w Gnieźnie, skąd śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowano do lecznicy w Poznaniu. Osińska dodała, że lekarze określają stan zdrowia rannego chłopca, jako zagrażający życiu.
Okoliczności wypadku badają gnieźnieńska policja i prokuratura, która wszczęła w tej sprawie śledztwo.