Do zdarzenia doszło w Gnieźnie przy ul. Żwirki i Wigury. Jak przekazała oficer prasowa gnieźnieńskiej policji asp. sztab. Anna Osińska służby otrzymały informację w czwartek około godz. 6 rano.

Z wysokości trzeciego piętra, z okna internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wypadł 11-letni uczeń placówki.

Gniezno. 11-latek wypadł z okna

- Pomocy temu dziecku udzielił pracownik ośrodka, który był świadkiem tego zdarzenia i powiadomił służby - powiedziała Osińska.

Nieprzytomnego nastolatka najpierw przewieziono do szpitala w Gnieźnie, skąd śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowano do lecznicy w Poznaniu. Osińska dodała, że lekarze określają stan zdrowia rannego chłopca, jako zagrażający życiu.

Okoliczności wypadku badają gnieźnieńska policja i prokuratura, która wszczęła w tej sprawie śledztwo.

