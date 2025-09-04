Potężnych huk w Wielkopolsce, w oknach zadrżały szyby. Policja uspokaja
Mieszkańcy części Wielkopolski w czwartek rano usłyszeli potężnych huk, przypominający kilka eksplozji, a w oknach zadrżały szyby. "To odgłos trzech samolotów sojuszniczych, które przekraczały barierę dźwięku. Nie ma powodów do niepokoju" - uspokaja jednak policja.
W czwartek rano lokalne media poinformowały o potężnym huku, który po godz. 9:30 był słyszany w części Wielkopolski.
Zjawisko przypominające trzy silne eksplozje spowodowało drżenie szyb w oknach i zaniepokoiło mieszkańców m.in. powiatu kolskiego oraz Konina.
Huk w Wielkopolsce. Policja uspokaja
W sprawie komunikat wydała Policja Wielkopolska. "Odgłos huków słyszanych rano we wschodniej Wielkopolsce to odgłos trzech samolotów sojuszniczych, które przekraczały barierę dźwięku. Nie ma powodów do niepokoju" - przekazali funkcjonariusze
Komenda Miejska Policji w Koninie również zaapelowała o zachowanie spokoju.
"Nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców" - zapewniono.
Huk w Wielkopolsce. Wojsko: Eurofightery przekroczyły prędkość naddźwiękową
W rozmowie z e-konin.pl podpułkownik Łukasz Macinkowski z Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego doprecyzował, że huk spowodowały trzy niemieckie Eurofightery, które wracały z Mińska Mazowieckiego do swojej bazy.
- W trakcie przelotu nad naszym regionem maszyny osiągnęły prędkość naddźwiękową, co spowodowało powstanie charakterystycznego huku. Prędkość naddźwiękową osiągnęły przez 8 minut - powiedział.