W czwartek rano lokalne media poinformowały o potężnym huku, który po godz. 9:30 był słyszany w części Wielkopolski.

Zjawisko przypominające trzy silne eksplozje spowodowało drżenie szyb w oknach i zaniepokoiło mieszkańców m.in. powiatu kolskiego oraz Konina.

Huk w Wielkopolsce. Policja uspokaja

W sprawie komunikat wydała Policja Wielkopolska. "Odgłos huków słyszanych rano we wschodniej Wielkopolsce to odgłos trzech samolotów sojuszniczych, które przekraczały barierę dźwięku. Nie ma powodów do niepokoju" - przekazali funkcjonariusze

Komenda Miejska Policji w Koninie również zaapelowała o zachowanie spokoju.

"Nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców" - zapewniono.

Huk w Wielkopolsce. Wojsko: Eurofightery przekroczyły prędkość naddźwiękową

W rozmowie z e-konin.pl podpułkownik Łukasz Macinkowski z Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego doprecyzował, że huk spowodowały trzy niemieckie Eurofightery, które wracały z Mińska Mazowieckiego do swojej bazy.

- W trakcie przelotu nad naszym regionem maszyny osiągnęły prędkość naddźwiękową, co spowodowało powstanie charakterystycznego huku. Prędkość naddźwiękową osiągnęły przez 8 minut - powiedział.

Awantura w Sądzie Najwyższym. Wzburzony sędzia Andrzejewski popchnął krzesło innego sędziego Polsat News Polsat News