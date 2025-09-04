Policja Mazowiecka poinformowała w mediach społecznościowych, że do wypadku doszło na łuku drogi powiatowej około godz. 4:45.

Jak czytamy, w miejscowości Tchórzowa samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo.

Tchórzowa. W wypadku rannych siedmioro Gruzinów

"Kierujący samochodem Dacia Logan prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków. Auto zjechało z jezdni i uderzyło w drzewo" - przekazano.

W wypadku rannych zostało siedem osób - wszystkie narodowości gruzińskiej. Karetkami pogotowia zostały one przetransportowane do szpitala.

Kierowca auta był trzeźwy.

Na miejscu interweniowały cztery zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Policja prowadzi czynności, które ustalą szczegółowe okoliczności wypadku.

Wypadek w Tchórzowej. Trudne warunki na drogach

Jak przekazali funkcjonariusze, rano w powiecie węgrowskim, w którym znajduje się miejscowość Tchórzowa, na drogach panowały trudne warunki z powodu gęstej mgły, która ograniczała widoczność.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w czwartek możliwe są silne zamglenia, a we wschodniej połowie kraju mgły, które mogą ograniczać widoczność do 200 metrów.

Alerty przed gęstą mgłą obejmują województwa: podlaskie, świętokrzyskie i małopolskie oraz część woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, śląskiego i podkarpackiego.

Należy przypomnieć, że ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Awantura w Sądzie Najwyższym. Wzburzony sędzia Andrzejewski popchnął krzesło innego sędziego Polsat News Polsat News