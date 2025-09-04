Groźny wypadek na Mazowszu. Siedem osób rannych
Siedem osób zostało rannych w wypadku w miejscowości Tchórzowa k. Węgrowa na Mazowszu. Samochód osobowy uderzył tam w przydrożne drzewo. Do zdarzenia doszło w warunkach porannej, gęstej mgły, która ograniczała widoczność. Na miejscu trwają czynności policji.
Policja Mazowiecka poinformowała w mediach społecznościowych, że do wypadku doszło na łuku drogi powiatowej około godz. 4:45.
Jak czytamy, w miejscowości Tchórzowa samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo.
Tchórzowa. W wypadku rannych siedmioro Gruzinów
"Kierujący samochodem Dacia Logan prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków. Auto zjechało z jezdni i uderzyło w drzewo" - przekazano.
W wypadku rannych zostało siedem osób - wszystkie narodowości gruzińskiej. Karetkami pogotowia zostały one przetransportowane do szpitala.
Kierowca auta był trzeźwy.
Na miejscu interweniowały cztery zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Policja prowadzi czynności, które ustalą szczegółowe okoliczności wypadku.
Wypadek w Tchórzowej. Trudne warunki na drogach
Jak przekazali funkcjonariusze, rano w powiecie węgrowskim, w którym znajduje się miejscowość Tchórzowa, na drogach panowały trudne warunki z powodu gęstej mgły, która ograniczała widoczność.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w czwartek możliwe są silne zamglenia, a we wschodniej połowie kraju mgły, które mogą ograniczać widoczność do 200 metrów.
Alerty przed gęstą mgłą obejmują województwa: podlaskie, świętokrzyskie i małopolskie oraz część woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, śląskiego i podkarpackiego.
Należy przypomnieć, że ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.