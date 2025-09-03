Chwile grozy na Śląsku. Obcokrajowiec porwał 3,5-letnie dziecko
Chwile grozy miały miejsce na ulicach Tychów. Mężczyzna podjechał samochodem i uprowadził 3,5-letnie dziecko. Tyska policja podjęła działania i schwytała sprawcę, który - jak wynika z ustaleń - okazał się ojcem dziecka. Jak przekazał oficer prasowy Marcin Gącik, mężczyzna posiada tureckie obywatelstwo. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.
Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 15. Na ul. Elfów w Tychach pojawił się mężczyzna, który przyjechał białą skodą i zabrał chłopca w wieku około 3,5 lat, a następnie odjechał z nim z miejsca zdarzenia - przekazał Interii sierż. szt. Marcin Gącik, pełniący funkcję oficera prasowego w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach.
Mundurowy dodał, że policja podjęła działania i ustaliła, w którym kierunku jechał mężczyzna.
- Udało się go zatrzymać wraz z dzieckiem na terenie Żor. Nikomu nic się nie stało - przekazał Marcin Gącik.
Tychy. Uprowadzenie 3,5-letniego dziecka
Tyska policja wraz z pomocą prokuratury rozpoczęły badanie okoliczności tego zdarzenia. Oficer prasowy KMP w Tychach przekazał, że z ustaleń wynika, że sprawcą nie był Polak.
- Jak udało się później ustalić, mężczyzna był ojcem tego dziecka. Wiemy również, że sprawca posiadał tureckie obywatelstwo.
Dziecko trafiło w bezpieczne miejsce.