Do tragicznego wypadku samochodowego w województwie podkarpackim doszło w środę około godziny 9:40 na drodze powiatowej pomiędzy Samoklęskami, a Czekajem.

Jak wstępnie ustaliła policja, "kierująca volkswagenem 21-latka nie dostosowała prędkości do warunków ruchu".

Czekaj. Tragiczny wypadek samochodowy

"Straciła panowanie nad pojazdem, wjechała do rowu i uderzyła w przepust drogowy, wywracając samochód" - podaje KPP w Jaśle.

Jak czytamy w komunikacie policji, kierująca była trzeźwa.

"W związku z odniesionymi obrażeniami, została przetransportowana do szpitala" - przekazano.

Niestety w wyniku wypadku śmierć poniosła 18-letnia pasażerka pojazdu. Jak podaje "Fakt" obie kobiety były siostrami.

Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Policja wyjaśnia okoliczności

Policjanci wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Na miejscu zdarzenia jasielscy funkcjonariusze pracowali pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Jaśle.

Droga w miejscu zdarzenia przez kilka godzin była całkowicie zablokowana.

"Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwoli na dokładne wyjaśnienie okoliczności i przyczyn tego zdarzenia" - poinformowano w komunikacie.

Rząd zaostrza kary dla kierowców

Rząd przyjął projekt zmian przepisów, pozwalających na znacznie surowsze niż dotychczas karanie kierujących za niebezpieczne zachowania na drogach. Według wyjaśnień Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), zmiany w prawie zakładają m.in. wyższe kary za brawurową jazdę, a posiadacze wielokrotnych zakazów prowadzenia mają zostać skutecznie wyeliminowani z udziału w ruchu drogowym.

By trafić do więzienia wystarczy przekroczenie dopuszczalnej prędkości co najmniej o połowę na autostradzie lub drodze ekspresowej albo co najmniej dwukrotnie na innej drodze oraz stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby. Mowa o karze od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

