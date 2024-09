Dosadne słowa premiera o prezydencie. "Bzdury, skrajnie szkodliwe"

Na wstępie konferencji dotyczącej reformy wymiaru sprawiedliwości premier Donald Tusk wspomniał, że piątkowe spotkanie ze środowiskami prawniczymi trwało wiele godzin i miało związek z finałowym procesem przygotowywania reform tego segmentu państwa, który został przez poprzedników "zdewastowany".

- Znaleźliśmy wspólny język ze wszystkimi reprezentantami środowisk prawniczych - podkreślił szef rządu i zaznaczył, że podczas rozmów obecni byli między innymi prawnicy, sędziowie, radcy, a także eksperci. Donald Tusk zaznaczył jednocześnie, że jego rząd będzie z jednej strony rozliczał, a z drugiej usprawniał polski wymiar sprawiedliwości. Jako przykład podał ucyfrowienie procedur, które przyspieszą działania w sądach.

Donald Tusk uderza w Andrzeja Dudę. "Prezydent wygaduje bzdury"

Po zajęciu stanowiska dotyczącego reform premier zabrał głos w sprawie czwartkowych słów prezydenta RP. Andrzej Duda, goszcząc w Lublinie, zasugerował, że rząd Donalda Tusk i podległe mu jednostki kooperują ze swoimi odpowiednikami na Kremlu.

Szef rządu ocenił, że stanowisko głowy państwa "zbulwersowało". - Ta insynuacja czy wprost stwierdzenie w obecności zagranicznych mediów i prezydenta Litwy, że polski rząd i polskie służby współpracują z rosyjskimi służbami specjalnymi w czasie, kiedy trwa wojna i kiedy razem z Litwą przygotowujemy pas obrony granicy, (...) to bzdury - powiedział dosadnie premier.

- To, że prezydent czasami się kompromituje jako osoba w czasie swoich różnych misji zagranicznych - do tego wszyscy zdążyliśmy się przyzwyczaić - ale ta sprawa nie jest prywatną sprawą pana prezydenta - dodał lider Koalicji Obywatelskiej i zaznaczył, że reputacja głowy państwa jest trudna do naprawienia.

Andrzej Duda zasugerował współpracę rządu z Rosją. "Skrajnie szkodliwe"

Premier podkreślił, że stanowisko Andrzeja Dudy "bardzo mocno szkodzi interesom Polski" i bezpieczeństwo naszego kraju. - To nie było tylko bardzo niemądre i niepoważne, ale z tego wynikają też bardzo konkretne szkody - wskazał i podkreślił, że to "skrajnie szkodliwe" słowa.

Donald Tusk powiedział ponadto, że Andrzej Duda wypowiedział zabrał głos z powodu "absurdalnych" pobudek, ponieważ w czasie rządów PiS 12 razy doszło do podobnych sytuacji, gdy prokuratura wszczynała podobne sprawy, jak w przypadku Rubcowa. - To nie ma nic wspólnego z tajnymi informacjami, których ujawnienie może mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa - dodał.

- Nigdy tego argumentu nie używałem, ale dzisiaj użyje go po raz pierwszy i z pełnym przekonaniem: Bogu dzięki to już tylko 333 dni (do końca urzędowania Andrzeja Dudy - red.) - skwitował premier.

Andrzej Duda krytycznie. Prezydent zasugerował współprace rządu z Rosją

W czwartek prezydent Andrzej Duda przebywał z wizytą w Lublinie, gdzie odbył wspólną konferencję prasową ze swoim litewskim odpowiednikiem Gitanasem Nausedą. Pytany o sprawę rosyjskiego szpieg Pawła Rubcowa gospodarz Pałacu przy Krakowskim Przedmieściu ocenił ją jako "kuriozalną".

- Myślę, że wtedy (kiedy Rubcow miał dostęp do akt - red.) nie było już żadnych wątpliwości, iż ten pan jest rosyjskim agentem, ponieważ wiadomo było, że będzie on uczestniczył w wymianie, która jest organizowana przez służby USA - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent wyraził obawy, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego "miała świadomość", że pokazuje akta funkcjonariuszowi kremlowskich służb.

- O ile pamiętam w 2012 roku zawarta została umowa pomiędzy służbą kontrwywiadu wojskowego a FSB - jeżeli chodzi o współpracę, to było za rządów pana premiera Donalda Tuska i pan premier wyraził na to zgodę. Czyżby ta współpraca między służbami rosyjskimi a służbami polskimi pod rządami Donalda Tuska była kontynuowana? Bo tak to wygląda, tak to wygląda - skwitował Andrze Duda.



