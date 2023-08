Balicki: Tu nie było żadnych podstaw do upublicznienia takich informacji

- To działanie jest nieakceptowalne - powtarza. - Tu nie było żadnych podstaw do upublicznienia takich informacji . Minister musi działać w granicach prawa - przypomina były minister zdrowia.

Tymczasem Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Adama Niedzielskiego. Jednocześnie radykalnie wykluczyła możliwość dalszej współpracy z ministrem tłumacząc, że środowisko lekarskie ostatecznie utraciło do niego zaufanie.

Na czym polega spór resortu zdrowia z lekarzami?

- Ministerstwo nie konsultuje się z radą, bo rada jest przy prezydencie. To prezydent się konsultuje, a nie minister przy wydawaniu aktów wykonawczych. Gdyby się konsultował, być może tego błędu by uniknął - uważa były poseł i minister zdrowia .

Reakcja ministra, Naczelnej Izby Lekarskiej i Naczelnej Rady Adwokackiej

Tymczasem w sprawie zareagował Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati, który uważa, że "ujawnienie przez ministra zdrowia wrażliwych informacji jest jawnym złamaniem Konstytucji RP", a "krytyczna wypowiedź obywatela w stosunku do ministra nie może stanowić powodu do "lustrowania prywatności obywatela" i ujawniania jakichkolwiek informacji o jego życiu prywatnym". Jednocześnie zwraca się do premiera, by ten wyciągnął wobec Niedzielskiego konsekwencje.