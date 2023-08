Burza po wpisie A. Niedzielskiego. "Łamie tajemnicę lekarską"

Adam Niedzielski odniósł się w piątek w mediach społecznościowych do materiału "Faktów TVN", w którym mowa była o kłopotach z wystawianiem e-recept na niektóre z leków. Jak oznajmił we wpisie: "We wczorajszym wydaniu usłyszeliśmy, że pacjenci po operacjach ortopedycznych w Poznaniu nie dostali przez ostatnie 2 dni recept na leki przeciwbólowe. Sprawdziliśmy w Poznaniu. I co? Pacjenci po operacjach ortopedycznych otrzymywali recepty na wskazane leki!!".