- To niebezpieczeństwo ataku na pozostałe elektrownie jest i trzeba się z tym liczyć - powiedział Andrzej Duda, odnosząc się do słów Wołodymyra Zełenskiego o planowanych przez Rosjan atakach na ukraińskie elektrownie jądrowe. Ukraiński przywódca zaznaczył, że jeżeli dojdzie do katastrofy, to odczują ją także sąsiednie kraje. Jednakże polski prezydent zauważył, że do takiej sytuacji nie doszło podczas ubiegłych ataków, a także zapewnił, że w kryzysowym momencie na pewno dojdzie do natychmiastowej interwencji.