W poniedziałek rano w Nowym Jork u prezydent wziął udział w "Szczycie dla Przyszłości" - spotkaniu, w ramach którego światowi przywódcy dążą do wzmocnienia współpracy międzynarodowej w obliczu nowych globalnych wyzwań.

ONZ. Andrzej Duda: Nie możemy się zgodzić

Jak wskazał, "uderzającym" tego przykładem jest agresja Rosji na Ukrainę . - Będąc stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, Rosja powinna wspierać zarówno Kartę Narodów Zjednoczonych, jak i prawo międzynarodowe. Jednak przeprowadzając atak na suwerenne państwo, Rosja zarzuciła to zobowiązanie . Nie może już twierdzić, że chroni bezpieczeństwo systemu międzynarodowego i innych narodów - powiedział Andrzej Duda.

Pakt dla Przyszłości. Andrzej Duda wskazuje

- Pomimo wielu zastrzeżeń do systemu Narodów Zjednoczonych, nie ma lepszej alternatywy dla multilateralizmu. Dzisiejsze globalne wyzwania są złożone i wymagają zbiorowych działań, ponieważ nie sposób im stawić czoła w pojedynkę na poziomie poszczególnych państw - dodał Andrzej Duda.

Prezydent: Rosja próbowała wprowadzić swoje poprawki do ostatecznej treści paktu

Jak przekazał, "Rosja próbowała wprowadzić swoje poprawki do ostatecznej treści paktu, żeby poprawić język tego paktu" - Mimo wszystko to się nie udało, dzięki twardej postawie państw członkowskich. Między innymi my głosowaliśmy przeciwko rosyjskim propozycjom i ostatecznie Rosja skapitulowała - oznajmił Andrzej Duda.