Donald Tusk: Wojna jest realna. Możliwy każdy scenariusz

- Wojna nie jest już pojęciem z przeszłości - powiedział Donald Tusk w pierwszym wywiadzie prasowym od momentu objęcia funkcji szefa rządu. Premier podkreślił, że o wybuch nowego konfliktu pytają go nawet własne wnuki. Wskazał też, co go najbardziej niepokoi. - To fakt, że możliwy jest dosłownie każdy scenariusz - zaznaczył szef rządu.