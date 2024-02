Ważą się losy NATO. Donald Tusk: Czekamy na wynik głosowania

- Mamy co najmniej kilka możliwości, aby zwiększyć presję na Rosję i to w sposób bardzo wydatny. Rozmawialiśmy m.in. o rosyjskich aktywach zamrożonych w zachodnich bankach (...) Trwa teraz dyskusja o tym, jak użyć te środki na rzecz Ukrainy. Prezentujemy takie samo stanowisko, będziemy współdziałali z premierem Kanady - zaznaczył Tusk, uściślając, że chodzi o 300 mld dolarów.

Szef rządu odniósł się także do protestów rolników, które przetaczają się nie tylko przez Polskę, ale i inne europejskie kraje. - Dziękuję za zrozumienie argumentów polskich rolników. To nie jest prosta sprawa, ja to wiele razy już tłumaczyłem, także naszej opinii publicznej i naszym przyjaciołom w Ukrainie: polscy rolnicy i polscy producenci żywności bronią swoich interesów. Cała Europa jest ogarnięta dzisiaj tym niepokojem. Trzeba szukać rozwiązań - powiedział Tusk.