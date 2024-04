Donald Tusk o ataku Izraela. "Wszyscy wiemy, co tam się stało"

Premier podkreślał, że sytuacji tej nie ma co tłumaczyć sytuacją wojenną. Odniósł się też do środowego wywiadu ambasadora Izraela w Polsce , który przekonywał, że wystąpiły "trudne okoliczności".

- Tu nie wystąpiły trudne okoliczności. Wszyscy wiemy, co tam się stało i jak bezsensowna była to śmierć. Absolutnie nie akceptuję sposobu komunikowania w tej kwestii ze strony ambasadora. Jeżeli decyduje się na wystąpienia publiczne w naszych mediach, to powinien wykorzystać tę okazję, by powiedzieć zwykłe ludzkie przepraszam - dodał premier.