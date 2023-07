Podczas konwencji głos zabrał także przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka.

- Naszym celem jest uproszczenie systemu podatkowego. PiS wprowadził od 2016 r. 51 podatków. Nowoczesna ma plan na nowoczesną i zrównoważoną gospodarkę. W nowej kadencji nie będzie żadnych nowych danin dla państwa - zapowiedział polityk.

- PiS zarzyna to, co jest największą wartością i szansą Polaków w Europie: przedsiębiorczość i aktywność - stwierdził.

Jak dodał, drożyzna w Polsce "ma twarz premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego".

Donald Tusk o pikniku PiS w Pułtusku

- Dziś w Polsce chodzi o fundamentalne sprawy. Życie publiczne opanowywane jest przez postępujące zło: korupcję, kłamstwo i pogardę do ludzi. Jako chrześcijanin muszę to powiedzieć bardzo mocno: złu nie nadstawia się drugiego policzka. Złu przeciwstawia się z pełną determinacją - powiedział Donald Tusk w trakcie swojego wystąpienia.

- Łatwiej prezesowi PiS debatować w Pułtusku z samym sobą, niż z całym Tuskiem w debacie publicznej - stwierdził, odnosząc się do zapowiedzianego na sobotę we wspomnianym mieście pikniku rodzinnego z udziałem Jarosława Kaczyńskiego.

- Wszyscy wiemy, że Jarosław Kaczyński uwielbia rodzinne gry i zabawy na świeżym powietrzu - dodał.

Donald Tusk: Wstydzę się za ten rząd

- Jesteśmy świadkami postępującej niewiedzy i arogancji Kaczyńskiego i jego ludzi o tym, jak naprawdę wygląda życie polskiej rodziny - podkreślił były premier.

- Ten autoironiczny piknik rodzinny, kosztem rodzin z Pułtuska, jeszcze raz przypomina nam, że w Polsce rządzi kilka czy kilkanaście mafijnych rodzin. Tak naprawdę wygląda dzisiaj PiS-owska władza. Każdej mafii potrzebne jest kłamstwo, przerzucanie winy, złodziejstwo i pazerność - powiedział Donald Tusk.



- Wstydzę się za ten rząd jak czytam, że trzy kraje w Europie maja najwyższą inflację - Turcja, Węgry i Polska - podkreślił. - Mamy obowiązek obnażać hipokryzję PiS, ale też uświadamiać, że to, co robi PiS prowadzi do katastrofy - dodał.

Szef PO podjął także temat drożyzny. - Byłem premierem. Wiem, na czym polegają te mechanizmy. Wystarczy jedna prosta decyzja, by benzyna w Polsce kosztowała 5 zł. I to nie są żadnej fanaberie - wystarczy podjąć decyzję, że Orlen nie zarabia kilkudziesięciu miliardów, tylko kilka miliardów na czysto - powiedział.

Odnosząc się do tematu polityki migracyjnej, Tusk stwierdził, że w Polsce "potrzeba poważnej debaty na temat napływu migrantów".

- To, co robi PiS, to potęgowanie ksenofobii i rasizmu - stwierdził.

- Pytam rządzących, jaki mają plan wobec kolejnych migrantów w Polsce - dodał.

Donald Tusk zapowiedział: - Zmusimy władzę do debaty na temat polskiej polityki imigracyjnej.

