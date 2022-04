Donald Tusk: Do władzy doszli ludzie, którzy gwałcą konstytucję

Oprac.: Anna Nicz Polska

Problemem konstytucji nie jest brak zabezpieczeń, problemem konstytucji jest to, że do władzy doszli ludzie, którzy ją świadomie, cynicznie, bezwzględnie gwałcą i to w jej najistotniejszych fragmentach - powiedział w sobotę Donald Tusk. - Musimy sobie powiedzieć, czy jesteśmy w stanie osiągnąć elementarne porozumienie w prostszej arytmetycznie kwestii, jaką jest wygranie wyborów parlamentarnych - dodał lider PO.

Zdjęcie Donald Tusk podczas uroczystości z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji / Tomasz Gzell / PAP