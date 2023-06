Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje seniorom możliwość skorzystania z wczasów rehabilitacyjnych. Wczasy rehabilitacyjne z dofinansowaniem to możliwość wypoczynku, ale także poprawy stanu zdrowia za niewielką opłatą. Nie wszyscy jednak są uprawnieni do wyjazdu dofinansowanego przez PEFRON.

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać pieniądze?

Aby ubiegać się o miejsce na turnusie rehabilitacyjnym, musisz spełniać następujące warunki:

posiadać orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności;

posiadać zaświadczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy (otrzymane przed 16. rokiem życia na podstawie odrębnych przepisów),

(otrzymane przed 16. rokiem życia na podstawie odrębnych przepisów), spełniać kryterium dochodowe - przeciętne dochody za kwartał poprzedzający złożenie wniosku nie mogą przekraczać 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę w gospodarstwie domowym lub 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Jeżeli te kwoty zostaną przekroczone, wysokość dofinansowania zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

Należy pamiętać, że z turnusu rehabilitacyjnego można skorzystać maksymalnie raz do roku. Ważne jest również, że PFRON nie dofinansowuje turnusów organizowanych przez ZUS, KRUS czy NFZ, ze względu na ich specyfikę i różne zasady działania.

Turnus rehabilitacyjny. Różne kwoty dofinansowania

To, ile wyniesie dopłata do turnusu rehabilitacyjnego, zależy od stopnia niepełnosprawności uczestnika. Według informacji na stronie PFRON, maksymalne dofinansowanie może wynosić od 20 do 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia w zależności od stopnia niepełnosprawności wnioskującego.

Osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej PFRON może podwyższyć kwotę dofinansowania do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Aby ubiegać się o dofinansowanie do wczasów rehabilitacyjnych, należy złożyć wniosek i odpowiednie dokumenty poprzez platformę SOW, obsługiwaną przez PFRON. Decyzja o przyznaniu dofinansowania wydawana jest w ciągu 30 dni. Seniorzy sami wybierają miejsce wyjazdu na wczasy rehabilitacyjne.

Wczasy pod gruszą dla emerytów i rencistów

W niektórych sytuacjach emeryci i renciści mogą także otrzymać tzw. wczasy pod gruszą. Jest to dopłata do urlopu wypoczynkowego wypłacana przez pracodawcę w zależności od sytuacji finansowej, rodzinnej i życiowej pracownika z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Jeśli pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych byłym pracownikom i ich rodzinom, to seniorzy mogą starać się o dofinansowanie w ramach programu wczasy pod gruszą.

Senior, który chce otrzymać dofinansowanie do urlopu, powinien złożyć wniosek w swojej firmie. Każda firma w regulaminie ZFSŚ określa wytyczne dotyczące dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

Klaudia Katarzyńska



