Spis treści: 01 Skierowania do sanatorium - co się zmienia?

02 Jak przebiega weryfikacja wniosku i kwalifikacja na leczenie w sanatorium?

03 Gdzie szukać informacji o wystawionym skierowaniu do sanatorium?

04 Wyjazd do sanatorium - jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie?

Skierowania do sanatorium - co się zmienia?

Wiele osób miało okazję przekonać się już, jak działa wystawianie e-skierowań do sanatorium, bo nowy system funkcjonuje od 17 marca 2023 r.

Do końca czerwca trwa jeszcze okres przejściowy, kiedy lekarz może również wystawić skierowanie w formie papierowej. Od 1 lipca nie będzie już jednak takiej możliwości.

Wyjątkiem mogą być dwie sytuacje:

leczenie w sanatorium poza granicami kraju ;

; brak dostępu do internetu u lekarza wystawiającego skierowanie.

Dzięki przeniesieniu skierowań do systemu elektronicznego kuracjusz może śledzić proces weryfikacji wniosku na każdym etapie jego przetwarzania za pomocą Internetowego Konta Pacjenta. Dokumentów nie trzeba będzie już dostarczać do odpowiedniego oddziału NFZ, a co najważniejsze - e-skierowania nie da się zgubić.

Jak przebiega weryfikacja wniosku i kwalifikacja na leczenie w sanatorium?

Do wyjazdu na leczenie w sanatorium nie wystarczy samo skierowanie wystawione przez lekarza-specjalistę. Wprowadzony do systemu dokument trafia do właściwego dla pacjenta oddziału NFZ, gdzie przechodzi weryfikację przez zatrudnionego przez NFZ lekarza-specjalistę balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej.

"E-skierowanie to nie tylko wygoda dla pacjentów, ale także korzyść dla całego systemu opieki zdrowotnej. Dzięki temu rozwiązaniu proces skierowania na turnus leczniczy staje się bardziej przejrzysty i efektywny, co przekłada się na lepszą jakość leczenia uzdrowiskowego " - powiedział Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Na podstawie zgromadzonych danych specjalista ocenia zasadność leczenia i w zależności od decyzji - akceptuje lub odrzuca wniosek. W przypadku niepełnego lub błędnego wypełnienia danych specjalista poprosi o jego uzupełnienie.

Gdzie szukać informacji o wystawionym skierowaniu do sanatorium?

Wszystkie informacje dotyczące wystawionych e-skierowań dostępne będą na Internetowym Koncie Pacjenta. Informacje dotyczące statusu wniosku będą też wysyłane pocztą tradycyjną, z myślą o osobach, które nie czują się pewnie w środowisku wirtualnym.