Za nami rekordowo ciepły początek nowego roku, a przed nami prawdziwe załamanie pogody. Różnica temperatur pomiędzy tymi z 1 stycznia, a tymi, których doświadczymy w długi weekend, to ponad 20°C. Niestety dynamicznie zmieniająca się pogoda przyniesie spore zagrożenia, bo obok marznących opadów spadnie sporo śniegu, a na północnym-wschodzie chwyci mróz.

Pogoda na długi weekend: święto Trzech Króli

Pogoda w Trzech Króli to przewaga chmur i spore ilości opadów. Tych muszą spodziewać się mieszkańcy północno-wschodnich regionów. Zimno będzie szczególnie w podlaskim i warmińsko-mazurskim, gdzie temperatura spadnie do -3°C. Tutaj należy spodziewać się opadów śniegu, początkowo niewielkich.

Niewiele cieplej będzie w pomorskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Termometry pokażą maksymalnie 1°C. W Trzech Króli pogoda będzie kapryśna. Należy spodziewać się dużego zachmurzenia, a ewentualny orszak tego dnia będzie uciążliwy z powodu opadów deszczu i deszczu ze śniegiem.

Zdjęcie Do Polski nadciąga załamanie pogody. W Trzech Króli śnieg i deszcz, ciepło będzie na zachodzie kraju. / Interia.pl / INTERIA.PL

Ciepło w Trzech Króli będzie nadal na zachodzie. We Wrocławiu w pierwszy dzień długiego weekendu mieszkańcy będą mogli cieszyć się temperaturą sięgającą 10°C. Niewiele chłodniej będzie w śląskim, małopolskim i podkarpackim. Tu termometry pokażą od 6 do 8°C.

Pogoda na Trzech Króli to również zapowiedź silnego wiatru. Ten będzie wiał z kierunków zachodnich i w porywach osiągnie do 70 km/h. Najmocniej powieje jednak na zachodzie kraju - do 85 km/h.

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje z kolei, że w Trzech Króli sporo śniegu może spaść w wielkopolskim i łódzkim. Według prognozy zagrożeń, w ciągu doby spadnie do 15 cm śniegu. Z kolei w środkowej i południowej części kraju groźna będzie gołoledź na drogach.

Pogoda na długi weekend: mroźna sobota 7 stycznia

Pogoda na sobotę to mroźny dzień na Podlasiu. Jak pokazują prognozy, polskim biegunem zimna będą tego dnia Suwałki. Termometry pokażą -12°C. Mieszkańcy Podlasia również w sobotę muszą spodziewać się niewielkich opadów śniegu.

Równie zimno będzie w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wskaźniki termometrów spadną rano do ok. -8°C. W Warszawie termometry pokażą 5 stopni poniżej zera. Zimniej będzie w Bydgoszczy - tu termometry pokażą -9°C.

Drugi dzień długiego weekendu to przewaga chmur, a przejaśnienia będą pojawiać się tylko przejściowo. W pozostałej części kraju temperatura maksymalna od 1 do 4°C. Wiatr powieje z maksymalną prędkością 65 km/h.

Pogoda na długi weekend: marznące opady w niedzielę

Trzeci dzień długiego weekendu to ostrzeżenie przed gołoledzią. Szczególnie niebezpiecznie będzie na Suwalszczyźnie i Podlasiu, a poruszanie się po drogach i chodnikach utrudni marznący deszcz. Najzimniej 8 stycznia będzie znów na północnym-wschodzie, gdzie termometry w ciągu dnia pokażą maksymalnie -4°C.