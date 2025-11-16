W skrócie W najbliższym tygodniu Polskę czeka największa fala zimna tej jesieni.

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatury spadną nawet poniżej zera, możliwy jest dwucyfrowy mróz.

W południowych regionach kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne związane z intensywnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu.

Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu dla południowej części województwa podkarpackiego obowiązywać będzie od godz. 5 w poniedziałek, do godz. 5 we wtorek.

Prognoza pogody. Ostrzeżenie przed deszczem ze śniegiem. Na drogach może być niebezpiecznie

Na południowym krańcu województwa śląskiego (powiat żywiecki) oraz w południowej części województwa małopolskiego ostrzeżenia obowiązywać będą od godz. 9 w poniedziałek do godz. 2 we wtorek.

Na tych terenach prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i przejściowo mokrego śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym oraz silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 40 mm. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Pogoda. Zima zbliża się do Polski. Na termometrach pojawią się ujemne temperatury

Co więcej, z aktualnych prognoz wynika, że w nocy z poniedziałku na wtorek czeka nas powiew zimna. Synoptycy informują, że możemy spodziewać się mrozu w części kraju.

W nocy z 17 na 18 listopada temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza do 0 stopni.

Nieco cieplej będzie jednak w ciągu dnia na wybrzeżu - tam około 3 bądź 4 stopni Celsjusza. Na południowym zachodzie termometry mogą wskazać we wtorek najwięcej, bo 5 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski można spodziewać się także opadów śniegu.

