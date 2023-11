W ostatniej chwili liderzy opozycji postawili na Monikę Horną-Cieślak - dowiedziała się nieoficjalnie Interia. To ich wspólna kandydatka na Rzecznika Praw Dziecka. W mediach społecznościowych pogratulował jej dotychczas wymieniany wśród kandydatów na to stanowisko Konrad Ciesiołkiewicz. "Pani Mec. Monika Horna-Cieślak jest bardzo dobrze przygotowana do pełnienia urzędu Rzeczniczki Praw Dziecka. (...) Serdecznie gratuluję, Pani Mecenas! Deklaruję pełne wsparcie!" - napisał.