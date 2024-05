Jacek Sasin w czwartek w Programie Pierwszym Polskiego Radia pytany był, czy podczas czwartkowej konwencji PiS w Kielcach pojawi się były prezes Orlen u Daniel Obajtek . Poseł PiS odpowiedział, że "ma nadzieję", że na konwencji pojawią się wszystkie "jedynki" i "dwójki" list PiS do europarlamentu.

Dopytywany o to, czy Obajtek jest w kraju odpowiedział, że były prezes Orlenu "jest wolnym człowiekiem, ma prawo podróżować, ma prawo być tam gdzie ma ochotę ".

Obajtek ma przebywać poza Polską. Jest "jedynką" PiS na Podkarpaciu

We wtorek Obajtek oficjalnie potwierdził, że będzie otwierał listę PiS na Podkarpaciu. "To dla mnie zaszczyt być liderem listy Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego" - oznajmił na X.