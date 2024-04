Sprawa szybko dotarła do premiera Donalda Tuska , który wezwał do siebie prokuratora generalnego Adama Bodnara i koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka.

Burza wokół Obajtka. Ambasador Izraela w Polsce komentuje

We wtorek do sytuacji odniósł się ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne . "Terroryści Hezbollahu i reżim irański stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego" - napisał. Ambasador dodał również, że " gratuluje polskiemu rządowi wszczęcia śledztwa w tej poważnej sprawie" . "Czekamy na wyniki śledztwa" - zakończył krótki wpis w mediach społecznościowych.

Współpraca Orlenu z Samerem A. Służby ostrzegały Daniela Obajtka

"Obajtek te ostrzeżenia zlekceważył i postawił Samera A. na czele Orlen Trader Switzerland (OTS) , szwajcarskiej spółki Orlenu. W efekcie Orlen stracił 1,6 mld zł , co wyszło na jaw dopiero po utracie władzy przez PiS i odwołaniu Obajtka" - przekazano w publikacji.

We wtorek po południu Daniel Obajtek przerwał milczenie i we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych przekazał, że "nie ma nic do ukrycia". Jak dodał były prezes Orlenu, wszystkie transakcje grupy były "rejestrowane i udokumentowane".