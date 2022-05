Posiedzenie KRS zwołała I prezes SN Małgorzata Manowska po niedawnym wyborze przez Sejm w skład KRS nowych sędziowskich członków Rady. Jako kandydatów na przewodniczącego zgłoszono sędzię Dagmarę Pawełczyk-Woicką i sędziego Pawła Styrnę.

W głosowaniu sędzię Pawełczyk-Woicka poparło 17 członków KRS, przeciw było trzech, natomiast czterech członków KRS wstrzymało się od głosu. Paweł Styrna otrzymał 10 głosów poparcia, przy czterech przeciw i 10 wstrzymujących się.

KRS wybiera przewodniczącego, przed siedzibą protest

Posiedzenie rozpoczęło się z około półgodzinnym opóźnieniem. Przed siedzibą KRS oraz przy wjeździe na parking budynku odbywa się protest kilkunastu osób pod hasłem obrony praworządności. - Mam nadzieję, że dokonamy wyboru przewodniczącego pomimo pewnych utrudnień, jakie nas spotkały przy wejściu do budynku. Tak się niestety zdarza, że ci, którzy mają do powiedzenia najwięcej o praworządności, tę praworządność łamią - oceniła na początku posiedzenia prezes Manowska.

Zdjęcie Posiedzenie KRS rozpoczęło się z około półgodzinnym opóźnieniem ze względu na protest trwający przed siedzibą Rady / Adam Burakowski / Reporter

- Uważam, że ta uwaga I prezes SN była niepotrzebna. Zgromadzenia spontaniczne odbywają się zgodnie z przepisami. Dziękuję wszystkim obywatelom, dla których sprawy wymiaru sprawiedliwości były na tyle istotne, że uznali, że mają potrzebę przedstawienia swoich poglądów podczas zgromadzenia - ripostował członek KRS senator Krzysztof Kwiatkowski.

Kim jest Dagmara Pawełczyk-Woicka?

Dagmara Pawełczyk-Woicka w 2018 roku została prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, w miejsce odwołanej sędzi Beaty Morawiec. Prywatnie nowa szefowa KRS jest koleżanką ze szkoły Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Po objęciu funkcji prezes krakowskiego sądu zasłynęła budzącym kontrowersje zarządzeniem dotyczącym dziennikarzy, by wszystkie rozmowy i wywiady z sędziami krakowskiego SO były najpierw przez nią aprobowane. Dziennikarze przybywający do sądu są także zobligowani do wypełnienia specjalnej ankiety dotyczącą celu ich wizyty. Przeciwko takim restrykcjom protestowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Krytyka wobec nowej procedury wyboru członków KRS

KRS spotkała się we wtorek na pierwszym posiedzeniu po wyborze przez Sejm sędziów-członków kolejnej kadencji. Dokonany ostatnio przez Sejm wybór sędziowskich członków Rady był drugim dokonywanym w tej procedurze - wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Pierwszego wyboru sędziów do KRS Sejm poprzedniej kadencji dokonał 6 marca 2018 r. Ich kadencja upłynęła 7 marca br. Kolejny wybór 15 sędziów na członków KRS Sejm dokonał 12 maja br. Osiem kandydatur wskazało Prezydium Sejmu, zaś siedem - klub PiS. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur.

Dokonana ponad cztery lata temu reforma procedury wyłaniania sędziów do KRS była i jest krytycznie oceniana przez część środowiska prawniczego i polityków. Ich zdaniem, zmiana sposobu wyboru sędziów - członków KRS doprowadziła do m.in. braku niezależności tej Rady od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Organizacja KRS jest też jednym z przedmiotów sporu polskiego rządu z instytucjami europejskimi.