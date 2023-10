Minęło kilka godzin między wnioskiem obrońcy Sebastiana M. o wydanie listu żelaznego a schwytaniem podejrzanego na lotnisku w Dubaju. Zatrzymany to kierowca bmw, który 16 września uczestniczył w tragicznym wypadku na autostradzie A1. Wszystkie dowody wskazują też na to, że był jego sprawcą. Czy złożony w ostatniej chwili wniosek o list żelazny może utrudnić prowadzenie śledztwa? Co daje list żelazny i kto może go dostać?