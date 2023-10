- To jest dla nich bardzo dobra wiadomość. Liczą, że mężczyzna w trybie natychmiastowym zostanie sprowadzony do Polski. Chcą, aby jak najszybciej doszło do wyjaśnienia tej sprawy, czyli postawienia Sebastiana M. przed polskim wymiarem sprawiedliwości - dodaje adwokat. I ocenia, że dzisiejsze zatrzymanie powinno to przyspieszyć.