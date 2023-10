Tragiczna śmierć rodziny na A1. "To było zabójstwo"

"To nie był wypadek, to było zabójstwo" - twierdzi rodzina ofiar wypadku na A1, która złożyła wniosek do prokuratury o zmianę kwalifikacji prawnej czynu - powiedział "Wydarzeniom" Polsatu mec. Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodziny z Myszkowa. Pismo w tej sprawie trafiło we wtorek do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Śledczy wydali wcześniej list gończy za Sebastianem Majtczakiem, który miał spowodować wypadek.