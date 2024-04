Czy Polacy chcą rekonstrukcji rządu? Najnowszy sondaż

O ewentualnej rekonstrukcji rządu mówił we wtorek na konferencji prasowej Donald Tusk. - Jeśli uznam, jako premier, że z jakichś powodów poszczególni ministrowie nie wykorzystali optymalnie swojego potencjału, to im podziękuję - zapowiedział. W tym kontekście wskazał także na zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego i chęć niektórych ministrów, by powalczyć o bilet do Brukseli.