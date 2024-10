Coraz chłodniejsza jesień po zachodzie słońca. Kolejne noce z przymrozkami

Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak dotąd październikowe temperatury mieszczą się w normie. Anomalia w stosunku do średniej z lat 1991-2020 wynosi jedynie 0,3 st. C. Poniedziałek był tego najlepszym potwierdzeniem, ponieważ tego dnia średnia anomalia temperatury dla października wyniosła dokładnie 0 stopni. W nocy zaczyna się robić zdecydowanie chłodno, a miejscami nawet mroźnie. Reklama

Pogoda w nocy z zimowym akcentem

Chociaż w październiku zdarzały się już pojedyncze przymrozki, to według prognoz już niedługo możemy mieć z nimi do czynienia znacznie częściej. Wiele wskazuje na to, że najbliższe noce i poranki miejscami przy gruncie mogą być bardzo nieprzyjemne.

Tak było w nocy z poniedziałku na wtorek w Zakopanem, gdzie zanotowano -0,7 st. C, a na Podhalu przy gruncie temperatura spadła do -2 stopni Celsjusza. Według IMGW przygruntowe przymrozki wystąpiły również w Słubicach i Szczecinie, gdzie było -1 st. C.

To jednak nie koniec. Według nowych prognoz ujemnych temperatur lokalnie można się spodziewać w kolejne noce i poranki, i to pomimo cieplejszych dni w drugiej połowie tygodnia.

Przymrozków będzie więcej

Wiele wskazuje na to, że noc z wtorku na środę będzie jeszcze zimniejsza. Lokalnie na terenach podgórskich może być do -3 stopni, a miejscami w całym kraju tyle samo wyniosą przygruntowe przymrozki. Reklama

Mroźnie będzie także po zachodzie słońca w środę. Wówczas na obszarach podgórskich i na krańcach wschodnich przy gruncie temperatura może spaść do -2 stopni Celsjusza. Ten nieprzyjemny, mroźny trend utrzyma się również kolejnej nocy, znowu na terenach podgórskich. Tam przygruntowe przymrozki mogą sięgnąć -2 stopni.

Druga połowa tygodnia będzie spokojna i bez opadów, a w ciągu dnia temperatury wyraźnie wzrosną: będzie od 9 do nawet 18 stopni. Cieplejsza będzie zachodnia część kraju, podczas gdy na wschodzie będzie chłodniej. I tam w nocy oraz nad ranem lokalnie przymrozki mogą wracać.

Niewykluczone, że w nocy z piątku na sobotę na obszarach podgórskich będzie mroźnie (-2 st. C). Podobnie będzie w trakcie weekendu, kiedy to na wschodzie lokalnie przy gruncie może być do -3 stopni Celsjusza.

Zgodnie z prognozami IMGW lokalne przygruntowe przymrozki na poziomie -2 stopni mogą jeszcze pojawić się na wschodzie Polski na początku przyszłego tygodnia.



