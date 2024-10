Jesiennej pogodzie towarzyszyć będą również silne podmuchy wiatru, opady deszczu - lokalnie do 20 mm, a miejscami mogą nawet wystąpić burze. Z kolei w górach można spodziewać się deszczu i śniegu . Termometry w kraju wskażą od 9 stopni Celsjusza do 15 stopni.

Prognoza pogody. Chłodna końcówka weekendu

W niedzielę najcieplej będzie na południu Polski. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, słupki rtęci wskażą od 13 stopni Celsjusza do 15 stopni, w rejonach podgórskich zaś od 10 stopni Celsjusza do 13 stopni. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, jednak wieczorem będzie wzmagał się do dość silnego, w porywach do 55 km/h.