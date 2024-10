Radzą, gdzie szukać grzybów. Można uniknąć tragedii w lesie

We wtorek 15-latek poszedł do lasu z matką, ale po pewnym czasie wybrał własną drogę. Ponieważ nie miał telefonu, robiło się już ciemno, a poszukiwania na własną rękę nie przyniosły efektu, kobieta powiadomiła służby.

Przyjechali policjanci, przewodnicy z psami tropiącymi i goprowcy, w sumie 40 osób. Do przeszukania było około 52 ha terenu górzystego, dlatego ratownicy mieli quady i drony wyposażone w kamery termowizyjne. Chłopak został odnaleziony cały i zdrowy po godz. 22 . Z kolei w czwartek zgubiło się sześć osób, w tym czworo dzieci . Stracili orientację, nie mogli odnaleźć drogi do zaparkowanych samochodów, znów interweniowała policja.

Grzybobranie. Jak nie zgubić się w lesie?

Leśnicy podpowiadają, jak się nie zgubić w lesie . - Wiele osób używa smartwatche, które wyposażone są w nadajnik GPS. Wychodząc z samochodu wystarczy wbić waypoint, a gdy chcemy już wrócić strzałka zaprowadzi nas bezpiecznie do celu - mówi Mateusz Świerczyński z Nadleśnictwa Cisna w Bieszczadach.

- Przed wejściem do lasu warto podejść do miejscowego leśniczego albo nadleśnictwa i poprosić o mapę oddziałową. Słupki oddziałowe stoją na miejscu złączenia czterech oddziałów. Wystarczy więc podejść do słupka, odnaleźć numer, sprawdzić na mapie gdzie jesteśmy i tak wrócimy domu - zapewnia Mateusz Świerczyński