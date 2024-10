Co dalej z partią Razem? Media o kluczowym głosowaniu

Członkowie partii Razem wzięli udział w referendum dotyczącym przyszłości ugrupowania w klubie parlamentarnym Lewicy - donoszą media. Głosujący mieli do wyboru aż cztery opcje, ale żadna z nich nie przyniosła jednoznacznego rozstrzygnięcia. Przed rokiem Razem nie zdecydowało się na wejście do rządu Donalda Tuska i ostatnio coraz częściej go krytykuje. Punktem spornym są chociażby programy mieszkaniowe.