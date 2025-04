Instytut ISW zauważa, że jest to część szerszej strategii Kremla.

Kreml stosuje groźną retorykę wobec Europy, aby zniechęcić do wspierania Ukrainy.

- To powinno być wspólnie uzgodnione. A jeśli zostanie to uzgodnione, to Niemcy powinny wziąć w tym udział - powiedział lider CDU i dodał, że Brytyjczycy, Francuzi i Amerykanie już dostarczają Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu.