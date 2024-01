Chaos się pogłębia. Nowy komunikat z Prokuratury Krajowej

"Prokurator Krajowy Dariusz Barski skierował Pana prokuratora Jacka Bilewicza do pracy w Biurze Prezydialnym, gdzie będzie on wykonywał przydzielone mu obowiązki służbowe" - podano na profilu Prokuratury Krajowej na platformie X. To ciąg dalszy chaosu w tej instytucji, bo zarówno Barski, jak i Bilewicz, uważają się za sprawujących obecnie obowiązki Prokuratora Krajowego.