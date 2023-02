Według najnowszego badania CBOS Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 36 proc. poparcia, co w porównaniu ze styczniowymi notowaniami daje wzrost o cztery pkt. proc. Jak stwierdza pracownia, poparcie dla koalicji rządzącej jest "najlepsze od ponad pół roku, czyli od pierwszej połowy maja ubiegłego roku".

Najnowszy sondaż. PiS z "najlepszym wynikiem od pół roku"

Kolejną pozycję zajęła Koalicja Obywatelska, którą wskazało 22 proc. respondentów.

Trzecie miejsce, z wynikiem siedmiu proc., zajęły ex aeque Polska 2050 Szymona Hołowni oraz Konfederacja. CBOS zaznacza jednak, że podczas ankiety uwzględniano jeszcze Wolnościowców, jako część składową Konfederacji. Partia opuściła ugrupowanie w ubiegłym tygodniu.

Ostatnią formacją, jaka znalazłaby się w Sejmie, byłaby Lewica. Na ten blok chęć oddania głosu deklaruje pięć proc. respondentów, co graniczy z szansą na przekroczenie progu wyborczego.

Najnowszy sondaż. PSL-Koalicja Polska, AgroUnia z Porozumieniem i Kukiz'15 pod progiem

Pozostałe ugrupowania znalazłyby się poza parlamentem. Na PSL-Koalicję Polską swój głos oddałoby trzy proc. badanych, a na koalicję AgroUnii i Porozumienia jeden proc. CBOS zwraca uwagę, że wynik ten nie odbiega od poparcia, jakie miało przed miesiącem samo Porozumienie.

W badaniu uwzględniono także Kukiz'15 oraz "inne partie". Żaden z ankietowych nie wskazał jednak obu z tych opcji.

W porównaniu ze styczniem spadł odsetek osób niezdecydowanych - obecnie stanowią oni 16 proc. wszystkich badanych, co daje o 2 pkt. proc. mniej względem zeszłego miesiąca.

Cztery proc. respondentów odmówiło wskazania swoich faworytów.

Sondaż CBOS: Frekwencja wyniosłaby 75 proc.

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbyły się w lutym, wzięłoby w nich udział 75 proc. uprawnionych do głosowania. 13 proc. wciąż waha się, czy udać się do urn wyborczych, zaś 11 proc. z góry odrzuca chęć udziału w wyborach parlamentarnych. W porównaniu do stycznia to spadek o 2 pkt. proc.

Jak podkreśla CBOS, luty przyniósł poprawę notowań dla obozu władzy, z kolei łączne poparcie dla partii opozycyjnych utrzymało się na tym samym poziomie.

"Wydaje się, że na poprawę notowań koalicji rządzącej mogły wpłynąć przede wszystkim ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej i często podkreślana w mediach, między innymi przy okazji wizyty w naszym kraju prezydenta USA Joe Bidena, międzynarodowa rola naszego kraju w pomocy dla walczącej z Rosją Ukrainy" - podsumowuje Ośrodek.

Ankietę przeprowadzono, korzystając z trzech metod

Sondaż przeprowadzono w dniach 6-19 lutego 2023 roku na próbie liczącej 982 osoby (w tym: 58,4 proc. metodą CAPI, 25,9 proc. - CATI i 15,7 proc. - CAWI).

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.