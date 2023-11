Grzegorz Borys poszukiwany. Naval: Może przetrwać nawet pół roku

Jak dodał, poszukiwany jako pasjonat survivalu musiał się dobrze przygotować. - Jeśli żyje, to na 100 procent ma ze sobą odbiornik radiowy . Sam nie nadaje, ale odbiera i słyszy wszystko, co się dzieje dookoła. Może mieć przy sobie sprzęt policyjny i podsłuchiwać ich kanały - przekonywal Mateńczuk.

Poszukiwania Grzegorza Borysa. Naval sugeruje zmianę metod

Naval podważył też sens kontynuowania gromadnego przeczesywania gdyńskich lasów przez służby. - Jeżeli mamy ludzi i psy, którzy przechodzą przez jakiś areał, to oni zacierają za sobą ślady. Tu nie jest już potrzebny nikt do przeszukiwań , ale ktoś do tropienia albo zrobienia zasadzki - przekonywał.

Były żołnierz GROM-u zaproponował "odpuszczenie terenu" i wdrożenie nowej technologii pod postacią optoelektroniki. - To są kamery termowizyjne, noktowizyjne i pułapki, takie jak te służące do fotografowania zwierząt - wymieniał Mateńczuk w rozmowie z Polsat News. Jego zdaniem po zastawieniu fotopułapek wojsko i policja mogłyby monitorować teren przez całą dobę, bez konieczności przebywania na miejscu. Brak funkcjonariuszy mógłby uśpić czujność Borysa i zachęcić go do wyjścia z ukrycia.