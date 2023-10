Grzegorz Borys poszukiwany. Czerwona nota Interpolu

Czerwona nota to wniosek kierowany do organów ścigania na całym świecie o zlokalizowanie i tymczasowe aresztowanie osoby oczekującej na ekstradycję, przekazanie lub podobne działania prawne. Należy zaznaczyć, że nie jest to międzynarodowy nakaz aresztowania.