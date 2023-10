Zabójstwo 6-latka w Gdyni. Kamery nagrały, jak Grzegorz Borys ucieka

Obawy policji. Sprawca może być "drugim Jackiem Jaworkiem"

Mężczyzna jest czynnym żołnierzem Wojska Polskiego. Z komunikatów policyjnych wynika, że to może znacznie utrudniać schwytanie go, bo jest dobrze wyszkolony i potrafi radzić sobie w trudnych warunkach lepiej niż przeciętna osoba . Na to wskazuje też relacja jednego z rozmówców "Faktu".

- On był takim komandosem, który przez tydzień potrafił z tego lasu nie wychodzić. Mógł tam mieć jakąś kryjówkę. To trudny teren, są tam jakieś jamy, wąwozy, szanse na znalezienie go są minimalne. Ma ten las bardzo dobrze obcykany, do tego ciężko trenował, potrafił przebiec nawet 40 km za jednym razem - powiedział.