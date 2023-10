Poniedziałek to czwarty dzień poszukiwań 44-letniego Grzegorza Borysa. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojego sześcioletniego syna.

- O godzinie 9 ruszyły terenowe poszukiwania. Z uwagi na pracę funkcjonariuszy nie ujawniamy miejsca, gdzie są one przeprowadzana. To tereny leśne okalające Trójmiasto - powiedziała rzeczniczka prasowa KWP w Gdańsku kom. Karina Kamińska. Jak dodała, działania nie kończą się jedynie na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - Grzegorz Borys poszukiwany jest w całej Polsce.

Zabójstwo sześciolatka w Gdyni. Grzegorz Borys wciąż poszukiwany

W obławie bierze udział blisko 1000 funkcjonariuszy . Są to policjanci, strażacy, Marynarka Wojenna i Żandarmeria Wojskowa, strażnicy leśni a także grupy poszukiwawcze. - W dyspozycji mamy grupy prewencyjne działające w konkretnych miejscach - przekazała polsatnews.pl.

Zaangażowano również psy tropiące, które w początkowej fazie poszukiwań doprowadziły służby do zbiornika wodnego w okolicy Obwodnicy Trójmiasta - tam ślad się urwał.

Gdynia. Grzegorz Borys ścigany listem gończym

Ciało sześcioletniego chłopca z Gdyni znaleziono w piątek w mieszkaniu. Znajdowało się tam również ciało psa. Od samego początku służby zaznaczały, że do śmierci dziecka prawdopodobnie przyczyniły się osoby trzecie. Wstępne wyniki sekcji zwłok, które w niedzielę przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk, również o tym świadczą.

Niedługo później, bo w sobotę wieczorem, za Grzegorzem Borysem wydano list gończy. "Prokurator ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Gdyni, zarządził poszukiwania Grzegorza Borysa na podstawie listu gończego art. 148 par. 2 pkt 1 Kodeksu Karnego - zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem " - podała Pomorska Policja. Co więcej status 44-latka zmienił się z podejrzewanego na podejrzanego .

Zabójstwo sześciolatka. Grzegorz Borys na zdjęciach. Policja ostrzega

W niedzielę policja udostępniła nowe zdjęcia i nagrania, na których widać mężczyznę - jest to najbardziej aktualny wizerunek mężczyzny zabezpieczony przez służby.

Policja apeluje, aby nie przyjeżdżać do miejsca, gdzie prowadzone są poszukiwania, bo zakłóca to pracę służb. Nieoficjalne informacje wskazują, że przed ucieczką 44-letni żołnierz zabrał z mieszkania specjalistyczny sprzęt do survivalu i nóż, którym najprawdopodobniej dokonał zabrodni.